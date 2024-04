Tee on vee kõrval maailma populaarseim jook. Rohkel teejoomisel on üks kahetsusväärse kõrvalmõju: kohutavalt palju jäätmeid kasutatud teekottide näol. Kas aga teadsid, et äraviskamise asemel saad kasutatud teekotiga hoopis kodus ja aias nii mõndagi teha?