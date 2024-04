Kolmandik inimestest ei saa tänavu endale vajalikku koduremonti lubada

Eurostati andmetel on ehitusmaterjalide hinnad kasvanud 2024. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aastaga 7,1%, samal ajal on meie lõunanaabrite lätlaste ja leedukate juures on hind tõusnud 1,8% võrra. See tähendab, et 30% Eesti inimestest on sunnitud vajaliku koduremondi edasi lükkama.