Uuring: korras kodu suurendab vaimset heaolu. Mis on kõige olulisemad aspektid koduse õnne ja korrasolu saavutamiseks?

Viimane IKEA uuring „Kodune elu“ näitas, et kui paluda inimestel ette kujutada oma ideaalset kodu, siis 47% Eesti elanikest ütleb, et ennekõike peaks see olema koht, kus välismaailma saginast puhata ja lõõgastuda. Võimalus kodus lõõgastuda raamatu, televiisori, muusika või muu südamelähedase tegevusega on vaimse heaolu säilitamiseks väga oluline enam kui kolmandikule inimestest Eestis.

Peaasi psühholoog Kristel Habicht-Spriit ütles, et kodu tähendus varieerub suuresti inimeseti ning on sügavalt juurdunud isiklikesse väärtustesse ja uskumustesse. „Väljendid nagu „kodu on minu kindlus“ tõstavad kodu kontseptsiooni oluliseks osaks isiklikust heaolust ja eluga rahulolust. Paljude jaoks võib kodu olemus ulatuda füüsilisest ruumist kaugemale. Kodu tähendus võib olla sama palju seotud suhete ja emotsionaalse keskkonnaga,“ selgitas ta.

Korrastatus on palju enamat kui lihtsalt esteetika

Peaaegu iga kolmas inimene Eestis nimetab korras ja puhast kodu peamiseks vaimse heaolu allikaks. Veelgi enam, korras ja organiseeritud kodu on 38% eestimaalase jaoks rahulolu ning mugavustunde saavutamiseks oluline komponent.

Psühholoog selgitas seda öeldes, et korrastatus lõõgastab meid vaimselt ning on oluline jõu ja sisemise tugevuse allikas.

„Kontrollitunde omamine on üks teguritest, mis aitab kaasa meie vaimsele heaolule. Kord ja puhtus füüsilises ruumis võivad oluliselt suurendada üldist heaolu- ning rahutunnet. Paljud inimesed ütlevad, et kodu koristamine aitab neil ka oma mõtete ja tunnete maailma korrastada – seega on see puhas võit mitmes mõttes,“ ütles Habicht-Spriit. Ta kinnitas, et korras kodus saab palju paremini ka lõõgastuda.

Kuidas soovitab sisekujundaja kodust elu paremini korraldada?