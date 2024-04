NIBE uued S-seeria maasoojuspumbad on ülimalt tõhusad ja nutikad

Maasoojuspumba valimisel on oluline mitte ainult köetava pinna suurus, vaid ka seadme energiasäästlikkus ja efektiivsus ning elanike vajadustele kohandatavus. Moodne soojuspump on nutikas seade, mis arvestab teie kodu küttevajadustega igal aastaajal. Tark juhtsüsteem jälgib välisõhu temperatuuri, elektribörsi hinda, pereliikmete eelistusi ja nende elurütmi ning isegi ilmateadet. Just sellised omadused on uutel soojuspumpadel NIBE S1156 ja NIBE S1256.

Kõige energiatõhusam NIBE soojuspump

NIBE S1156 ja NIBE S1256 on nutikal tehnoloogial põhinevad inverterkompressoriga maasoojuspumbad, mis ammutavad maapinnast energiat äärmiselt efektiivselt ka põhjamaises kliimas. Need on NIBE kõige energiatõhusamad maasoojuspumbad, mille aastane kasutegur (SCOP) on kuni 6,22*, tagades sellega ülimalt tõhusa ja kulusid säästva sisekliimasüsteemi. SCOP 6,22 tähendab, et iga kulutatud 1 kWh elektrienergia kohta toodab soojuspump 6,22 kWh kütteenergiat – see on erakordne efektiivsus!

* NIBE S1156/S1256-18 soojusteguri (SCOP) väärtus on 6,22 (külm kliima, 35 °C), vastavalt Euroopa standardile EN 14825, st kehtivale standardile aastase soojusteguri (SCOP) määramiseks.

Otseülekanne Otseülekanne on lõppenud!

Sobib nii väikesele kui ka suurele majapidamisele

NIBE S1156/S1256 sobivad kuni 400 m2 suurustele majadele. Valida saab kolme võimsusklassi vahel: 1,5–8 kW, 3–13 kW ja 4–18 kW. Madala mürataseme ja uue keskkonnasäästlikuma külmaainega soojuspumbad sobivad nii uusehitistele kui ka olemasolevate küttelahenduste uuendamiseks.

Soojaveeboileriga või ilma

NIBE S1256 on täiuslik süsteem kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks, millesse on integreeritud 180-liitrine roostevaba soojaveeboiler. Kui aga teie majapidamisse sobib paremini ilma veeboilerita soojuspump, mis on mõõtmetelt väiksem ja mahub seega ka madalasse ruumi, pakub NIBE mudelit S1156. Selle mudeliga saab ühendada välise soojaveeboileri, mille suurus valitakse lähtuvalt sooja tarbevee vajadusest. Muude parameetrite poolest on S1156 ja S1256 sarnased.

Püsivalt WiFi-võrgus