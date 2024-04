Kuidas transportida televiisorit, pesumasinat ja külmikut nagu proff

Televiisor

Lameekraantelerid nagu OLED on väärtuslikud, kuid õrnad. Alustuseks tuleb teler kolimiseks ette valmistada ehk eemaldama peaks kõik juhtmed ja kaablid. Kindlasti tasub enne lahti ühendamist teha foto teleri tagumisest küljest, et hiljem sujuks uues kodus teleri ühendamine hõlpsalt ja kiirelt. Seejärel keera iga kaabel ettevaatlikult kokku ning kinnita juhtmekinnitustega.

Järgmisena eemalda teleri küljest kõik kruvid ja alused. Märgista pakend ning pane teleri juurde kuuluvad osad sinna sisse. Nii saad kindel olla, et vajalikud osad ei lähe kolimise ajal kaduma. Telerit soovitame kolida alati originaalpakendis. Kui viimane on ära visatud, tuleks soetada või laenutada spetsiaalne telerikarp koos vahtplastist nurgakaitsmetega. Enne teleri karpi panemist tuleks see pakkekilega katta. Kui oled teleri karpi asetanud, täidapakendi ja teleri vahele jäävad tühimikud mullikile, kanga või muu pehme materjaliga, mis ei lase teleril transportimise ajal liikuda. OLED telerit ei tohi transportimise ajaks asetada tagumisele küljele. Kindlasti peaks telerit pakendisse panema ja transportima vähemalt kaks inimest.