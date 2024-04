7 nõuannet toimiva kinnisvarakuulutuse koostamiseks

Fotode puhul on kõige tähtsam õige valgus. Kui teed vastu valgust pilti, siis jääb sinna ainult valguse allikas ja ülejäänud ruum on pimedusse mattunud. Mobiiltelefoniga pildistades ära kasuta ka välku. Pildista päevaajal loomuliku valgusega, siis näeb elamine välja päikseline, värvid on puhtamad ja varjud loomulikumad. Pildile tuleks saada võimalikult suure osa toast. Vajadusel tee pilti ukse vahelt ning kasuta fotoaparaadil lainurkobjektiivi.

Esmamulje on arvamuse kujundamisel tihtipeale määrava tähtsusega, seda nii inimese kui ka kinnisvara puhul. Seega on kinnisvarakuulutusele huviäratava avapildi leidmine ülioluline. Selle põhjal langetab inimene otsuse, kas ta üldse hakkab seda kuulutust lugema. Näiteks fotot tavalisest kortermajast ei ole mõtet avapildiks valida. Seal võiks olla kõige atraktiivsem pilt sinu kinnisvarast. Kui kuulutus on portaalis olnud üleval juba pikemat aega, siis tasuks mõelda avafoto vahetamisele.

Ostja või üürniku jaoks on kõige olulisem info kinnisvara asukoht, suurus, seisukord ja hinnatase. Pelgalt nende faktide loetlemisega ei ole aga võimalik tuhandete kuulutuste hulgas köita huviliste tähelepanu. Selleks, et sinu müüdavat või üürile antavat kinnisvara üldse soovitakse tulla vaatama, pead koostama köitva reklaamteksti ja kvaliteetsete ning ülevaatlike piltidega kuulutuse.

3. Selge ja lühike reklaamlause

Reklaamlause on teine asi, mida kinnisvaraportaalis lisaks avapildile kuulutuse eelvaates kuvatakse. See on nagu uudise pealkiri, mille sõnastusest sõltub, kas lugeja klikib sellele või mitte. Seega peab olema see lühike, lööv ning ütlema, mis on pakutava kinnisvara trump. Näiteks „Päikeseküllane korter!“, „Uus hind!“, „Parim korter selles piirkonnas!“ jne.

.4. Huvi tekitav kirjeldus

Kinnisvara kirjeldav põhitekst peab tekitama lugejas soovi tulla seda vaatama. Alusta kirjeldust 2-3 peamise müügiargumendiga. Kuid esita neid nii, et inimesel oleks huvi edasi lugeda ja kuulutusega põhjalikumalt tutvuda. Näiteks, kui soovid müüa perekorterit, siis loetle üles lähedalasuvad haridusasutused ja lasteaiad. Oluline on välja tuua ka ühistransporti puudutav informatsioon ja parkimisvõimalused. Seevastu kesklinna 2-toalise korteri puhul tasub aga esile tuua lähedal asuvad spordiklubid, restoranid või muud vaba aja veetmise võimalused.

Kirjeldus peab andma korterist või majast hea ülevaate, kuid liiga pikka teksti ei tasu ka kirjutada, sest suurt tekstimassiivi ei viitsi keegi lõpuni lugeda. Kinnisvara on samasugune kaup nagu iga teinegi ning müügikuulutus peab olema ahvatlev. Too välja objekti parimad omadused ja tee need nii isuäratavaks, et igaüks tahaks päringunuppu vajutada. Samas ei ole mõtet objekti ka nii-öelda „üle müüa“. Jää ausaks ja nii tulevad sinu kinnisvara vaatama ka sellest tõeliselt huvitatud inimesed.

5. Pane kinnisvarale realistlik hind

Kuulutus võib-olla briljantselt koostatud, kui aga sinu kinnisvara müügi- või üürihind on liiga kõrge, jääb see seisma. Seega tasub kinnisvaraportaalides käia vaatamas, millise hinnaga on konkureerivad pakkumised. Kinnisvara24 mobiiliversioonis on võimalik näiteks ühe nupuvajutusega otsida kodusid sinu lähedal.

6. Jaga kuulutust sotsiaalmeedias

Sotsiaalmeedias jagatud kuulutusele võib otsa komistada keegi, kes pole võib-olla mõelnudki uue kinnisvara soetamisele või vana üürikorteri väljavahetamisele. Teisisõnu on sul sealtkaudu võimalik leida uusi huvilisi. Ka sotsiaalmeedias kuulutust levitades on tähelepanu saavutamiseks võtmetähtsusega leida sellele silmapaistev avafoto.

7. Kasuta müümisel lisavõimalusi

Kinnisvaraportaalide lisa- ja reklaamvõimalusi kasutades on võimalik saada kuulutusele rohkem tähelepanu. Kinnisvara24 pikendas kasutajate soovidele vastu tulles võimalikku kuulutamise perioodi 90 päevani. Mida pikema perioodi valid, seda suurem on ka sinu hinnavõit.

Nüüd jääb sul üle veel ainult soovijatele oma kinnisvara ette näidata. Ära unusta seda korralikult valmis seada!