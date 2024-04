FOTOD | Julge värvimänguga võluv kodu on kui elamus neljast aastaajast

Oma koht on leitud värvispektri kõige vastandlikumatele toonidele, kuid rikkalikus koosluses on suudetud säilitada tasakaal. Kirkaid värve aitavad mahendada suuremad heledad pinnad ja naturaalne puit põrandaviimistluses. Maksimaalset rõhku on selles 250-ruutmeetrises kodus pandud privaatsuse loomisesse.