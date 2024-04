Ekspert selgitab: kuidas tunda ära läbimõeldud planeeringuga kodu

Selliste asukohalt sarnaste kodude hinnavahe aga ulatub üle 50 000 euro. Nii tasuks igal koduostjal põhjalikult üle vaadata huvipakkuvate korterite planeeringud, sest hinnavõit väiksema, aga hästi lahendatud kodu puhul võib olla märkimisväärne. Ühtlasi tagab selline teadlik eeltöö, et tulevane kodu vastab ka tulevikus pere vajadustele. Bonava arhitekt Erko Leo selgitab, kuidas ära tunda hästi läbimõeldud planeeringuga kodu.

Nutikalt lahendatud hoiustamine

Üks olulisemaid omadusi, mida uue kodu valikul tähele panna: kuidas on lahendatud hooajaväliste riiete ja spordivarustuse, aga ka majapidamistarvete ja muude kodus vajalike asjade hoiustamine. Seda nii eraldi panipaigana kortermaja alumistel korrustel kui ka korteri sees esikus ja magamistoas. Näiteks võiks sisseehitatud kapisüsteemis olla kõrgem osa, kuhu suuremõõtmelisi tarvikuid (triikimislaud, tolmuimeja, kuivatusrest) mugavalt paigutada.

Pere vajadustega arvestav magamisruum

Korteri peamises magamistoas peaks olema ruumi mahukaks garderoobiks, soovi korral saab selle sisse planeerida ka töölaua erilahenduse.

Pisikeste lastega pere peaks jälgima, et magamistoas oleks voodi ja küljeseina või garderoobi vahel piisavalt ruumi lapsehälliks. Võibolla aga on hoopis soov tekitada toa ühte seina kodukontori ala – pane tähele, et seinas oleksid selleks olemas vajalikud kaablid ja pistikud.

Avatud planeering ja ühine söögiala

Kuigi on ka neid, kes eelistavad eraldiseisvat kööki, siis väiksemal pinnal on mõistlik elutuba, köök ning söögiala kombineerida. Hea planeeringu puhul mahub ka väiksemasse elutoa-köögi vahelisse alasse söögilaud. Nii tekib voogav ja visuaalselt terviklik ruum, kus kogu pere, aga ka külalised saavad olla koos. Tänu sellele on korteris ka valgust rohkem.

Vannitoa lahendused