Puit on rohkem moes kui kunagi varem – see on värske, moodne ja taskukohane materjal. Ta on paljude disainerite, arhitektide, käsitööliste ja sisearhitektide lemmikmaterjal, millest „voolitakse“ pilkupüüdvaid disainiesemeid, sisustuselemente ja hooneidki. Puit köögis on aegumatu. Heidame pilgu põnevatele lahendustele - neis pilkupüüdvates köökides on ühendatud ilu ja otstarbekus ning kappidele, tööpindadele ja maitsekatele detailidele annab iseloomu looduslik puit.