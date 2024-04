TASUB MINNA | Tapeediajaloo päev Kalamaja muuseumi näitusel

Tapeediajaloo päeval räägitakse tapeetide ajaloost, uurimisest, konserveerimisest ja nende kasutamisest. Kavas on ka praktiline töötuba. Kell 11 algaval tapeediajaloo päeval saab osaleda muuseumipileti või muuseumikaardiga.

Tapeedinäitust saatev publikuprogramm on mõeldud kõigile ajaloo- ja interjöörihuvilistele, keda kõnetab meie puitasumite rikkalik, kuid siiani väheuuritud pärandiosa, nagu seda on tavaliste inimeste eluruumide seinakatted. Kalamaja muuseumi näitus pakub valikut vanade puitelamute korteriremontijate käe läbi päästetud seinakatetest. Tapeedid kõnelevad Tallinna eeslinna elanike kunagistest maitse- ja värvieelistustest, aga ka majanduslikest võimalustest. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi esimesel poolel elas Kalamajas Lenderi ja Tallinna tüüpi üürimajades väga erineva staatuse ja jõukusega kirev seltskond.

Kadri Kallaste on Kalamaja muuseumi tapeedinäituse ajalookonsultant. Ta on töötanud Saksamaal Saksa Tapeedimuuseumis konservaatorina ja kaitsnud doktoritöö teemal „Tapeetide säilitamine interjööri osana“ ning juhib praegu Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi.

Kristiina Ribelus on maalingute ja tapeetide konservaator-restauraator. Peamiselt on ta tegelenud 19.-20. sajandi linnaelanike kodude ajaloolise viimistlusega. Ta on raamatu „Väikese linna suured mustrid“, mis käsitleb Paide ajaloolisi interjööre ja tapeete, üks autoreid. Tapeediajaloopäeval räägib Kristiina Käsmu kiriku tapeetide konserveerimisest ja rekonstrueerimisest ning tutvustab ka teisi rekonstrueerimisprojekte koos tapeedinäidistega.