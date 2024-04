Jagad sotsiaalmeedias lisaks oma kunstile ka killukesi elust autismi ja ATH diagnoosiga. Sinu diagnoosini jõudmise lugu on üsna ootamatu...

Pubekana diagnoositi mul krooniline depressioon. Nii et käisin juba noorelt terapeudi juures. Sel ajal mõtlesin, et küll need asjad pärast gümnaasiumi lõpetamist paremaks lähevad, kui kunsti ja eluga alustada saan. Ometigi ei andnud depressioon järele, vaid hoopis süvenes. Vahetasin pidevalt terapeute, et aru saada, milles probleem on. Enesetunne läks aga ainult hullemaks.