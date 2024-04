Vingugaas - salakaval oht eestlaste kodudes. Millal ja kuhu paigaldada vingugaasiandur? Kuidas ära tunda vingumürgitust?

Vingugaas tekib juhul kui põlemiseks ei piisa hapnikku. Sellise olukorra põhjustab puudulik ventilatsioon või umbes korsten, mistõttu suitsugaasid ei välju korstna kaudu, vaid kogunevad ruumi, vähendades omakorda põlemiseks vajaliku hapniku hulka. Gaasiseadme suitsugaasid on lõhnatud ja värvitud, mistõttu ei ole inimesel võimalik tajuda, kui gaasiseadmest suitsugaasid ja vingugaas tuppa levivad. Ka tavaline toidukõrbemine võib tekitada vingugaasi ja põhjustada mürgistuse. Igapäevaelus on sagedaseim vingugaasi tekitaja ikkagi liiga vara suletud ahjusiiber.

Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, ei ole suitsuandur võimeline seda tuvastama. Tasub teada, et suitsuandur läheb häiresse nähtava suitsu peale. Tegemist on kahe täiesti erineva seadmega, mille tööpõhimõtted on erinevad. Vingugaasiandur on ainus seade, mis tuvastab vingugaasi. Vingugaasi­andur annab häiresignaaliga märku, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Vingugaasi andur ei tuvasta maagaasi leket.