Lõbus lugemine: vaata mis värvi võiks sinu tähtkuju oma koju lisada

Jäär (21. märts – 19. aprill)

Punane on Jäära värv. See pole ka üllatav. On ju tegu tulemärgiga ning punane on kire, julguse ja põnevuse värv. Lisaks on punane suurepärane toon loominguliste mahlade esilekutsumiseks. Too punast värvi aktsentesemetega, näiteks patjadega või magamistoas aktsentseinana.