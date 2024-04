FOTOD | Skandinaavia mõjutustega suursugune kodu võlub zen-aia ja elegantse interjööriga

Algne ilme, mille autoriks olid arhitektid Morin & Cinq-Mars, ammutas inspiratsiooni Frank Lloyd Wrighti arhitektuuritööst. Ka praeguse suure ümberkujundamise ja laienduse eesmärk on austada maja ajaloolist olemust ning luua samal ajal rahulik puhkepaik. Uus ilme avaldab austust ikoonilisele arhitektile ja integreerib sinna omanike soovil sujuvalt lisaks Jaapani ja Skandinaavia mõjutusi. Tulemuseks on avarad ja kutsuvad eluruumid, mis on ühendatud ümbritseva metsa loomuliku iluga.

Maja peafassaadi modifikatsioonid toovad esile algupärase arhitektuuri horisontaalsed jooned. Laiendused suurendavad oluliselt esialgset põrandapinda, ent on integreeritud nii sujuvalt, et neid peaaegu ei märkagi. Üldilme harmoniseerub suurepäraselt naabritega. Lisatud maht on paigutatud maja tagumisse otsa, et säilitada tänavapoolse fassaadi proportsioonid ja originaalne võlu. Lineaarne katuseaken eraldab olemasoleva mahu juurdeehitusest, ujutades elamispinna hajutatud loomuliku valgusega.