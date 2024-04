Millega arvestada oma kodu renoveerimise eelarvet koostades?

Renoveerimiseelarve koostamise kõige keerulisem osa on tasakaalu leidmine lõppeesmärgi ja selle vahel kui palju endale lubada saad. Kui sa ei lähene renoveerimise finantspoolele õigesti, võib see mitmeid probleeme tekitada. Seega enne, kui alustad renoveerimisplaani koostamist, on oluline täpselt määratleda, kui suur on eelarve ja kust raha tuleb.