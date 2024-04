KULUTA: aknakatted

Iga ruum ja aken on erinev ning just sellepärast on aknakatted koht, kuhu investeerida. Eritellimusel valminud aknakattete korral saad kindel olla, et need sobivad suurepäraselt sinu ruumi proportsioonidega - laius on õige, pikkus on õige. Lisaks peaksid veenduma, et valitud aknakate sobib ka sinu magamisvajadustega -olgu see siis pimendav kardin kui oled kerge unega või lihtsalt kaunis õhuline kardin, kui soovid koos päikesega ärgata.