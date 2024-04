Balteco – ajas kestev disain ja kvaliteet

Solid surface’i vannide ja lettvalamute arenduse aluseks on olnud unikaalse koostisega solid surface’i segu väljatöötamine ja selle materjali pidev aastatepikkune täiustamine Balteco arendusmeeskonna ning tootmisspetsialistide poolt. Vannid ja valamud kivistuvad erilise SPS-i (Slow Polymerization System) tehnoloogia alusel, mis tagab parima tulemuse. Lisaks kasutame vannide valmistamisel kahekihilist konstruktsiooni, mille puhul vanni sise- ja välisosa on liidetud ilma nähtavate liitekohtadeta monoliitseks vannikorpuseks. Nii loomegi pilkupüüdvaid ja imeilusaid vanne, mis on praktilised ning mugavad. Praegu tootmises kasutatav Xonyx solid surface’i materjal on ka registreeritud kaubamärk.

Kuigi toodame ja müüme edukalt akrüülist vanne , massaaživanne, vannitoamööblit ja dušitooteid, siis viimastel aastatel oleme suurt edu saavutanud Xonyx solid surface’i vannide ning valamute turustamisel. Paljude klientide ja välismaiste edasimüüjate tagasiside Xonyx solid surface’i kivivannidele on, et need näevad fantastilised välja, aga eriti väärtuslik on, et need on hästi mugavad, kergesti puhastatavad ja kestavad aastaid. Tänu kirjeldatud eelistele võib Baltecos toodetud Xonyxi vanne leida juba kõikjalt Euroopast, Austraaliast ja USA-st.

Pakume jätkuvalt ka parimaid massaaživanne tipptasemel furnituuri, töökindlate seadmete ja mugavate juhtimissüsteemidega.

Põnevamad kohad, kust võib leida Balteco tooteid Äsja avatud luksuslik The Hotel Maria Helsingis Liveni Iseära arendused Tiskres Radisson Collection Hotel Padise mõisa butiikspaa Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepa vast avatud Ilmaveere keskus.

Keda Balteco tooted kõige rohkem kõnetavad?

Me usume, et Balteco tooted kõnetavad disainiteadlikke ja kõrgemat kvaliteeti hindavaid kliente. Balteco tootevalik on lai ja oleme abiks peredele, kes ehitavad endale uut kodu, kes renoveerivad olemasolevat, aga ka neile, kes ostavad vana maja või korteri, kus on vaja uuendada sisustust. Meie koostööpartnerite võrk on lai: arhitektid/sisearhitektid, sisekujundajad, kinnisvaraarendajad, ehitajad ja loomulikult kõik edasimüüjad üle Eesti ning välisturugudel. Balteco valmistab vajalikke sisustustooteid, nii vanne, dušitooteid, vannitoamööblit, valamuid – neid läheb ju igas kodus vaja.

Missugused tooted on olnud Balteco hitid läbi aegade?

Algusaastate hitt-toode oli kindlasti massaaživann (rahvakeeli mullivann) – need olid 1990ndatel ikka väga populaarsed. Sel ajal oligi justkui standard, et kellel oli massaaživann, oli tegija. Tegelikult on lisaks efektsele välimusele massaaživannid ju kasulikud tooted; hüdromassaaži tervislik toime on teaduslikult tõestatud juba aastakümneid tagasi. See on ka põhjus, miks massaaživannid on populaarsed ka praegu. Loomulikult ei pööra tänapäeval klient massaaživanni 90ndate staatuslikkusele tähelepanu, vaid hindab seda kui tervisele kasulikku lõõgastusseadet, mida on mugav privaatselt kodus kasutada. Palju tervislikum on stressirohke päeva lõpus massaaživannis lõõgastuda kui alkoholi või toiduga liialdada.