Ventilatsiooniseadme valimine: miks eelistada just Zehnderi süsteemi? 

Piisav õhuvahetus on äripinnal äärmiselt oluline. Selleks, et ruumis oleks hea olla ja töötajaid ei kimbutaks näiteks peavalu või uimasus, peab kogu õhk vahetuma kahe tunni jooksul. Arvude keeles piisab põhiventilatsiooniks õhuvahetusest 0,5 l/s ruutmeetri kohta. Inimestest erituvate saasteainete eemaldamiseks vajalik õhuhulk on lisaks sellele umbes 7 l/s inimese kohta.

Kas teadsite, et ligikaudu 50 protsenti haigustest on põhjustatud halvast õhukvaliteedist? Õigesti ehitatud, projekteeritud ja seadistatud ventilatsioonisüsteem aitab seda ennetada!

Valides oma koju ventilatsioonisüsteemi, on seadme müratase ja disain äärmiselt olulised kriteeriumid. Zehnderi süsteemid on uskumatult vaiksed, tagades teie eramus kvaliteetse siseõhu ja hea atmosfääri. Ja loomulikult saate valida just sellise disainiga seadme, nagu teie koju sobib. Paigaldades oma koju Zehnderi ventilatsioonisüsteemi, ei pea teie pere tundma muret elutegevust häiriva müra ega kodu interjööriga mittesobiva seadme pärast.

Energiaefektiivsus ja töökindlus – just need märksõnad iseloomustavad Zehnderi ventilatsioonisüsteemi. Seadmetes on kasutusel parima soojustagastusega vastuvoolu plaatsoojusvahetid ja energiasäästlikud EC-ventilaatorid. Lisaks käivad süsteemiga kaasas erinevad innovaatilised lisalahendused, nagu niiskustagastusega soojusvahetid, pinnasoojusvahetid passiivseks õhu eelkütteks ja suviseks jahutuseks, kompaktsed ilma välisosata aktiivjahutusmoodulid ning erinevad väliste andurite ja nutilahendustega juhtimisvõimalused.

Ainsaks kriteeriumiks on hind . Ventilatsiooni puhul on tegemist pikaajalise investeeringuga. Soovitame süsteemi paigaldamisel lähtuda lisaks hinnale ka teistest kriteeriumidest, nagu näiteks funktsioonid, energiaefektiivsus, suurus ja müratase.

Hooldusnõuete eiramine . Selleks, et süsteem vastaks ootustele ka aastate pärast, tuleb oma ala spetsialistil lasta see regulaarselt üle vaadata. Iga asi, mis töötab, kulub, nii ka ventilatsioonisüsteem.

Rohkem saate seadme kohta lugeda siit.

Ventilatsiooniseade Zehnder ComfoAir Q450 ERV

Zehnder ComfoAir Q450 ERV on niiskus- ja soojustagastusega ventilatsiooniseade, mis sobib kuni 220 m² eramutesse. Zehnderi uuenduslik tooteseeria ComfoAir Q tähistab ventilatsiooniseadmete uut ajastut. Eksklusiivse disainiga, madalaimate müranäitajate, kõrgeima soojustagastuse ja väikseima elektrienergia tarbimisega ventilatsiooniseadmed kuuluvad oma klassi absoluutsesse tippu.

Seadet saab ComfoConnect Gateway abil juhtida ka läbi nutiseadme. Lähemalt saate lugeda siit.

Ventilatsiooniseade Zehnder ComfoAir Flex 350 HRV

Zehnder ComfoAir Flex 350 on soojustagastusega ventilatsiooniseade, mis sobib kuni 160 m² korteritesse ja eramutesse. See lakke paigaldatav kompaktne seade on spetsiaalselt välja töötatud korterite ja väikeelamute jaoks, kus sageli ruumi napib.

Zehnder ComfoAir Flexil on vaikimisi aktiveeritud WiFi. Seadet saab seadistada ja juhtida ka Zehnder ComfoControli äpiga. Lisaks on võimalik ventilatsiooniseade ühendada nutikodu lahendusega ja kasutada nõudluspõhiselt CO 2 -anduriga.

Tutvuge seadmega lähemalt siit.

Aitame valiku tegemisel

Ventilatsioonisüsteemi valimine on tähtis otsus. Aitame teid igal sammul, leides just teie äripinna või eramu jaoks parima valiku. Päringutele vastame kolme tööpäeva jooksul ja teeme teile kiirelt pakkumise!

Soovitame tutvuda ka meie uue kampaaniaga, mis on ideaalne, kui soovid leida nii ventilatsioonile kui ka jahutusele lahendust:

Kas tead, et ventilatsioonisüsteemiga on võimalik ruume ka jahutada? Zehnderil on selleks ideaalne lahendus – ComfoAir Q ventilatsiooniseadme ja ComfoClime’i jahutusseadme kombinatsioon. See lahendus tagab nii värske õhu kui ka aitab vähendada kodude ülekuumenemise riski.

Just nüüd on antud lahendus saadaval eriti hea hinnaga. Küsi pakkumist!

Sellel süsteemil on mitmeid eeliseid:

Ruumide jahutus toimub 100% värske, filtreeritud õhuga, mitte retsirkuleeritud õhuga.

Lisaks jahutamisele eemaldatakse õhust ka niiskus.

Õhuvool on vaikne ja jahutatud õhk jõuab korraga kõikidesse ruumidesse.

Külm õhk ei puhu otse peale.

Puudub eraldiseisev müratekitav välisosa, kõik vajalik on seadmesse sisse ehitatud.

Töötab väga vaikselt.

Tervislik ja energiatõhus.

Telli Zehnderi jahutusega ventilatsioonisüsteem ja naudi parimat sisekliimat!