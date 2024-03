Pärnu tuntuim hooletusse jäetud arhitektuuripärl, esimese Eesti ajal Pätsi ja Laidoneri suvituskohana tuntud hoone, saab uue ilme

Eesti kuurortmeka Pärnu rannarajoonis merest vaid paarisaja meetri kaugusel asuv Tammsaare puiestee 11 hoone on tühjana seisnud ligi 15 aastat. Nüüd on Scandium Kinnisvara juhtimisel alanud projekteerimistööd, et hoone rekonstrueerida. Enam kui 100 aastat tagasi rajatud suvitusarhitektuuri kaunis näide on kandnud nii puhkekorterite, hotelli kui ka pansionaadi rolli. 20. sajandi keskel loodi kinnistule lisaks kaks kõrvalhoonet, mis lähiaastatel samuti uue elu saavad.

„See hoone on mulle sümboliseerinud Pärnu suve ja suvitamist juba lapsepõlve aegadest alates. Iga kord sellest majast mööda kõndides olen oodanud, et keegi selle endise hiilguse taastaks. On eriliselt hea meel, et Scandium Kinnisvara meeskonnal on piisavalt julgust ja kapitali, et see suur töö ette võtta. Ka meiega varem koostööd teinud investoritel on eelhuvi projektis osaleda suur ning usun, et üheskoos saab see pikalt silma riivanud lagunenud maja tagasi oma endise hiilguse. Ootame meiega ühendust võtma nii neid, kes tahaksid projekti panustada kas oma- või laenukapitaliga kui ka luksuskorteri ostust huvitatud Pärnu fännidel,“ täiendas Jaak Roosaare, Scandium Kinnisvara partner.