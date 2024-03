Targad hooned kui uus normaalsus: kliendid eelistavad üha enam säästlikkust ja mugavust

Nutilahendused on meie igapäevaelu lahutamatu osa. Lisaks nutiseadmetele meie taskutes leiab tarku seadmeid üha enam ka kodumajapidamistest. Koduseid toimetusi lihtsustavaid robot-koduabilisi on juba pea igas kodus, ent ka energiatõhusust suurendavad nutikalt juhitavad kütte- ja ventilatsioonisüsteemid või kogu maja valgustuse juhtimine ühe nupuvajutusega on saamas uuteks mugavusstandarditeks.

Everaus Kinnisvara tegevjuhi Janar Muttiku sõnul hindavad kliendid aina enam automaatseid ja energiatõhusaid mugavuslahendusi, mis vähendavad igapäevast halduskoormust ning sellega kaasnevat ajakulu. „Endiselt on kodu valikul väga oluline planeering, arhitektuur ja energiatõhusus, ent sellesse nimekirja on lisandunud ka targa kodu lahendused,“ räägib ta. „Kliendid soovivad võimalikult paljusid koduseid tegevusi ja protsesse automatiseerida. Lisaks ajavõidule kaasneb automatiseeritud halduslahendustega suurem energiasäästlikkus, mis on tänapäeva roheliste väärtustega maailmas aina olulisem.“

Ka intelligentset hooneautomaatikat tootva Eesti tehnoloogiaettevõtte Bisly hinnangul on uue kodu ostjad üha teadlikumad ja neile on oluline, et kodu oleks lisaks funktsionaalsusele ka energiasäästlik. „Koduost on investeering. Inimesed soovivad, et kodu oleks tulevikku vaatav ja uue ajastu lahendustega. Üleüldine teadlikkuse tõus ja soov energia- ning keskkonnasäästlikult tarbida on tõstnud teadlikkust ka intelligentse hooneautomaatika osas,“ lisab Bisly nõukogu esimees ja kaasasutaja Siim Vips.

Intelligentne hooneautomaatika

„Bisly intelligentne hooneautomaatika juhib energiasäästlikult igapäevast elukeskkonda,“ ütleb Vips. „Meie tehnoloogia võimaldab tulevastel koduomanikel aja- ja energiasäästlikult koduseid funktsioone kasutada ning suunata elukorralduses suuremat ressurssi ja tähelepanu hoopis nendele asjadele, mida automaatselt juhtida ei saa.“