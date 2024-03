Sisekujundaja jagab kolm lihtsat nippi, kuidas muuta lihavõttelaud unustamatuks

Lihavõttelaua kaunistamist planeerides soovitab sisekujundaja enne ostunimekirja tegemist vaadata, mis juba kodus olemas on. „Kontrolli, millised taldrikud, vaasid või laudlinad sul juba olemas on ning selle järel pane kokku lihavõttelaua ideestik. Pärast seda koosta nimekiri asjadest, mida lisaks vajad ja mida võib-olla isegi ise teha saab. Nii väldid impulssostude tegemist,“ soovitab sisekujundaja.

„Esiteks vali, millist stiili eelistad – kas traditsioonilisem, minimalistlikum või erksam ja lõbusam. Selle põhjal on lihtsam kaunistamiseks valmistuda. Pea meeles, et pole ainuõiget viisi laua kaunistamiseks ja kõige tähtsam on nautida protsessi,“ ütles IKEA Eesti sisekujundusosakonna juhataja Pedro Castro.

Lahutamatu element lihavõttelaual on rohelus. Need ei pea olema turult ostetud lilled, vaid näiteks pungadega oks või mõni muu oksake, mis koju soodsalt kevadise tunde loob. Kui plaanis on munade värvimine, kasuta munadele värviliste jäljendite tegemiseks looduslikke elemente.

Et kõik kaunistused ja lauanõud omavahel siduda, kasuta tekstiile: olgu selleks laudlina või salvrätikud. Näiteks, kui kodus on ainult ühevärvilised nõud, soovitab sisekujundaja valida piduliku tunde loomiseks mustrilise laudlina. Harmoonilise ja puhta välimuse loomiseks väldi erinevat värvi taldrikute segamist. Kui laual on erineva stiili või värviga nõud, siis saab neid tasakaalustada ühevärvilise laudlinaga. Mõnikord võib olla soodsam ja visiooniga sobivam idee hoopis alusmatt nõude alla – see lahendus on eriti hinnatud, kui laua ümber on lapsed ja värvitakse ka mune.

Keskendu kodule tervikuna

Nagu kevad isegi, seostub lihavõtteaeg alati puhtuse, korrasoleku ja uute algustega. Seetõttu julgustab sisekujundaja tooma koju uudsust, värskust ja kevade värve. „Üks lihtsamaid ja taskukohasemaid viise interjööri värskendamiseks on tekstiilid. Need võivad olla erksavärvilised kardinad, sobiv vaip, voodipesu või elutoas muude värviliste detailidega sobituvad padjad,“ soovitas IKEA sisekujundaja.

Kuidas teha kodus lihavõttejänese kaunistust?

Sisekujundaja jagas ka praktilist nõuannet, kuidas teha lihavõttejänese kaunistust, mida saab kasutada laual tervitusena külalistele või väikestele lõbusaks mänguks. „Lihavõtted on suurepärane aeg kangajääkide kasutamiseks. Lõika kangast ruut, näiteks 20x20 cm. Kasutades juuksekummi või niiti, mähi keskele veidi vatti – see saab olema jänese kõht. Järgmisena mähi väiksem vatt peaks, seo niidiga ja jänkul ongi pea. Lõpuks vormi ülejäänud kangas jänese kõrvadeks. Võid sinna sisse mässida isegi muna või maiustusi, et lastel oleks lõbus avastamisrõõm,“ jagas Castro.