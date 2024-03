Suvitushooaeg läheneb: millist kinnisvara müüakse Eesti saartel?

Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg kinnitas, et eestlaste hing ihkab saartele. „Kõige enam tuntakse huvi Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu kinnisvara vastu, aga erilisi suvilaid ja privaatseid kodusid on müügil ka Naissaarel, Pranglil, Kihnus, Ruhnus, Abrukal ja Vormsi saarel. Lisaks on meil üsna palju väikesaari ja laidusid, mistõttu pole ebatavaline, et kinnisvara ostja saab ühtlasi ka saare ainsaks elanikuks.“

Peamiselt soovitakse saartel soetada suvitamiseks sobivat kinnisvara. Suurim nõudlus on suvilate ja maamajade järele, aga otsitakse ka ranna ääres asuvaid krunte või turistide majutamiseks sobivaid puhkemajasid. Viimaste aastate trendina on kasvanud huvi väikemajade vastu, mille rajamine on lihtsustatud, sest alla 20-ruutmeetrise ehitusaluse pinna ja kuni 5-meetri kõrguse puhkemaja või saunamaja ehitamiseks pole vaja taotleda ehitusluba.

Pikenenud on suvekodus viibitud aeg – kuna koroonapandeemia järgselt teeb varasemast rohkem inimesi hübriidtööd, võimaldab see suvilasse kolida varem ja kasutada distantsilt töötamise võimalust ka väljaspool suvehooaega.

Suvilatele esitatavad tingimused muutunud ei ole: eelistatud on kinnistud, mis asuvad veekogu lähedal, looduskaunis kohas ja kus on olemas aed, terrass või muud õues viibimist ja puhkamist soosivad võimalused.

Matsbergi sõnul tunnevad saarte kinnisvara vastu huvi lisaks suvitajatele ja investoritele ka sealt pärit inimesed, keda on mandrile viinud õpingud või töö, kuid soovitakse naasta koju juurte juurde. „Alaliseks elukohaks kodu otsijatel on võrreldes suvitajatega veidi erinevad eelistused. Kui suvitamiseks eelistatakse loodust ja privaatsust, siis püsivalt elada soovitakse väljakujunenud infrastruktuuriga linnas või külas. Kuigi paljusid töid on võimalik teha distantsilt, on mugav, kui eluks vajalik – näiteks kauplus, kool või lasteaed – asub kodu lähedal,“ rääkis Matsberg.

Missuguseid suvekodusid saartelt leiab?