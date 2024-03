ITAALIA REMONDIBLOGI │Kuidas näeb välja kinnisvara ostmine Itaalias?

Basseini ja isiklikku aialapikest meie maja juurde ei kuulu, kuid see-eest on seal eriti lummavate mäevaadetega katuseterrass, elust pulbitsev vanalinn restoranide ja vinoteekidega ning ka randa ja suusakuurorti ei ole teab kui pikk autosõit. Ruumi on majas lahedalt ja kortereid sai selle raha eest lausa kaks (pluss hiiglaslik võlvitud kelder). Igal juhul on seda kõike palju rohkem, kui sama summa eest Eestis mõnes vanalinnas saaks.