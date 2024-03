Seinad värvi alla! Sisekujundaja jagab väärt nippe ja hoiatab klassikaliste vigade eest

Pahteldamistöö nõuab aega ja visadust

Värvitoon näidisel ja seinal võivad erineda

Praegu on trendikad soojad toonid, eriti pruun, beež, virsikuroosa ja terrakotapunane. Moes on ka värvide kooslused, aga loomulikult on alati ajatu ja asjakohane ka valge. Värve ei tasu karta, aga ettevaatus on siiski vajalik, eriti kui ruum on väike, pime või on värvitoon ergas. Lisaks on tähtis teadmine, et poes valitud värvinäidise toon võib saada kodu seinas pisut teise ilme, kahtluse korral võiks valida tooni võrra heledama värvi. Võimalusel tasub teha ühe või mitme tooniga seinale proovivärvimine, aga otsust ei tohi langetada enne kui värv on täielikult kuivanud, sest üldjuhul muutub värv kuivamise käigus tumedamaks. Üldiselt mõjuvad heledad ja pastelsed toonid suurel pinnal tumedamalt ja vastupidi. Seda, kas valida matt, poolmatt või läikiv värv võib otsustada sisetunde järgi. Praeguseks on saadaval ka matid pestavad värvid, seega pole vaja sel põhjusel läikivat värvi valida.