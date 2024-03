KUULA | Kaablivaba robotniiduk lubab aias vabalt toimetada

Husqvarna Eesti juht Jaanus Vahesalu ütles, et kui varasemalt pakuti peamiselt kommertskasutusse kaablivaba robotniidukit, siis nüüd on saadaval mudelid, mis sobivad pea igasse koduaeda.

Robotniidukite praegustel omanikel tasub juba hakata mõtlema sellele, et varsti on vaja robotniiduk talvekorterist välja võtta ja selle toimimist kontrollida. Vahesalu sõnul valmistavadki enim muret katkised piirdekaablid, mida on kaevamise või muru õhutamise käigus vigastatud, teiseks murekohaks võib olla roboti akude töökord. „Kui laadimisjaama vooluvõrku lülitamisel roheline tuli põlema ei lähe, vaid vilgub sinine, tuleb pöörduda hooldustöökoja poole, et piirdekaabli katkestus üles otsida,“ märkis ta.