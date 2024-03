Värske välimusega Disainiöö avaldas selle aasta teema

16.-22. septembrini toimub Krulli kvartalis järjekorras juba üheksateistkümnes disainifestival Disainiöö, mille teemafookus on seekord linnade ja väikekohtade inimväärne disain „Make room for design! - Empowering Spaces through Design.“ Lisaks esitleb Disainiöö ka värsket visuaali, mille autoriks on Erik Teemägi PUTKA disainiagentuurist.