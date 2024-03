Bazillioni korteris on YCL Studio selgelt eristanud kaks maailma: öö ja päev. Ja nagu sellest omanäolise korteri loomisel vähe oleks - lisaks on nad hägustanud ka tavapäraseid piire eluruumi „märja“ ja „kuiva“ ala vahel.

Kompaktne 41 ruutmeetri suurune korter on sisuliselt üks avatud ruum, mis on kaheks jagatud ühe massiivse keraamilise seinaga. Eluruum asub Vilniuse vanalinnas asuvas elumajas. Selle omanikuks on reisiarmastaja, kes kasutab pinda lühiajaliseks viibimiseks Leedu pealinnas.