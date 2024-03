Projekteerimisidu Iffent asutaja: „Mitte minu tagahoovis“ mentaliteet pärsib Eesti ehitussektoris innovatsiooni

Maailm ei sure innovatsiooniga välja. Vastupidi - just innovatsioon on see, mis hoiab meid konkurentsis ja aitab meil leida uusi lahendusi vanadele probleemidele. IT-maailmas on see eriti ilmne. Uute programmeerimiskeelte ja tehnoloogiate pidev teke sunnib ettevõtteid kohanema ja arenema, viies edasi nii enda, kui ka konkurentide arengut. Need, kes seda ei tee, jäävad „rongist“ maha ja kaotavad turuosa. Vaid alles 19 aastat tagasi nägime Skype sündi, mis tõi endaga kaasa tohutu arengu videokõne valdkonnas ning kommunikatsioonis üldiselt. Seda ei takistatud, pigem nähti tohutut potentsiaali ülemaailmse arengu jaoks.