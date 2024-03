Sisekujundaja jagab nippe, kuidas valmistuda lihavõttepühadeks vähese vaeva ja alla 10 euroga

Ära raiska toitu. On tõenäolisem, et sööd järelejäänud toidu ära, kui hoiad seda erinevates karpides (näiteks HAVSTOBIS 9,99 eurot viie karbi eest). See aitab hoida toitu värskena. Karpide läbipaistvus tagab, et külmkapis olev toit on lihtsasti nähtav ega unune külmikusse. Sageli kaldutakse sööma seda, mis on nähtaval.