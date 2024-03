Kolm omanäolist ja stiilset väikest korterit, mille sisekujundusest inspiratsiooni ammutada

Mõnusalt helge kodu Kassisabas

1932. aastal ehitatud majas peitub 26.90 m² väike kodu, kus on kaunilt kasutatud erinevates toonides puitu (kui soovid teada, kuidas ise sama hea tulemus saavutada, siis siit artiklist leiad nõuandeid). Korter on ehitatud endale koduks, rõhku on pandud detailidele ning iga ruutmeeter korterist on väga nutikalt ära kasutatud. Interjöörile lisavad karakterit kaunid lükanduksed, hästi valitud mööbel ja pilkupüüdvad detailid. No vaadake vaid neid lüliteid ja segisteid!

Mis meile eriti meeldib? Kuigi kodus domineerib valge värv, ei ole lahendused ühesugused. Erinevate tekstuuride kasutamine annab kodule juurde hubasuse ning lausa kutsub seda helgust teetassi ja raamatuga nautima!

Jõulise koloriidiga targalt planeeritud korter Toom-Kuninga tänaval

Kompaktses kahetoalises disainkorteris on oskuslikult ära kasutatud 30.80 m² pinda. Tumeda koloriidiga kodus on küll kõik olemas. Ära ei ole unustatud ka panipaiku: suur esikukapp, elegantselt ära kasutatud seinapind ning ka walk-in garderoob garanteerivad, et igale asjale leiab oma koha.

Mis meile eriti meeldib? Voodi taha loodud walk-in garderoob ei ole kindlasti midagi uut, aga väikese pinna peal suurepärane lahendus.

Romantiline unistus vanalinnas

Vaikses kõrvaltänavas Tallinna vanalinnas peidab end 20.70 m² väike korter, mis on küll iga romantiku unistus! Hubastest tekstuuridest pakatavale kodule lisavad iseloomu algupärane palksein ja kaldlaed. Rahulikes toonides sisustatud kodu iga nurk on omamoodi inspireeriv; nagu ka aknast avanevad vaated. Panipaik on peidetud ruumi imeliselt sobituva kardina taha.

Mis meile eriti meeldib? Tekstiilid, tekstiilid, tekstiilid! See kodu on ilmekas näide, kuidas erinevate tekstiilide ja tekstuuridega saab luua ülikoduse ja hubase tunnetusega pesa.

