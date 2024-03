Elavda tube taimedega

Ilmselt number üks viis kevade kaunistamiseks on taimed. Muidugi on need aastaringselt suurepärane viis kodu kaunistamiseks, ent kevadel toovad need interjööri kaua oodatud värskust. Taimed lisavad ruumi värvi, tekstuuri, isikupära ja elu.