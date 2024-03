Matid akrüülfassaadid looduslikes, soojades toonides – vaadake 2024. aasta top 6 tooni

Mattakrüülfassaadid – kestvad ja vastupidavad mööblilahendused

Valides akrüülplaadid kollektsioonidest RAUVISIO brilliant noble mat või HPL-plaadid RAUVISIO noir , võite unustada ebameeldivad sõrmejäljed, kriimustused või värvimuutused UV-kiirguse mõjul. Mattakrüülfassaadid, mis on valmistatud nendest materjalidest, on puudutamisel meeldivad ja sügavalt matid, isegi nõrga valguse langemise nurga korral. Oluline on see, et iga mööblitisler saab nendega hakkama oma standardsete tööriistadega. Fassaadid ei paku ainult silmailu, vaid on ka väga vastupidavad.