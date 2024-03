1. Tee eelarve ja hoia sellest kinni

Enne suure entusiasmiga alustamist tee endale eelarve. Selline teguviis säästab lisaks rahale ka hingejõudu keskenduda ainult vajalikule. Kui tead, et sul on ühe toa tarbeks täpselt X summa, siis nii on ja rohkem ei ole. Ja pane tähele — eelarvefriigid on need, kes suudavad selle kõrvalt isegi kõrvale panna — mis saab olla lahedam, kui säästu-uuendust tehes veel säästa!