VESI JA KÜTE | Komposiittoru annab isetegijale ja profile kõik võimalused vastupidava lahenduse loomiseks

Komposiittoruna peame silmas mitmekihilist plasttoru, mille polüetüleenist sise- ja väliskihtide vahel on alumiiniumist lisakiht. Alumiiniumkiht muudab toru jäigemaks ja seetõttu saab seda edukalt kasutada pinnapealseks paigalduseks. Alumiinium toimib ka hapnikutõkkekihina, takistades õhus sisalduva hapniku tungimist küttevette ja korrosiooni tekkimist süsteemis.

Tänu oma kergele kaalule, väga siledale sisepinnale, korrosiooni puudumisele ja hügieenilisusele on komposiittorustikud tänapäeval tihti esimene valik nii tarbevee- kui ka küttesüsteemide ehitusel.

Torude temperatuuritaluvus on piisav nii radiaatorkütte- kui ka tarbeveerajatistele ning nende garanteeritud tööiga on standardi nõudele vastavalt vähemalt 50 aastat.

Komposiittorustike paigaldus on lihtne, väikese ajakuluga ja teostatav ka kodustes tingimustes. Puudub vajadus keeruliste jootmis-, keevis- või keermestamistöödeks.

Töö teostamiseks on vajalik vaid torulõikur ja pressliidete tegemiseks press. Uponori S-Press Plusi liitesüsteemi eeliseks on, et pärast toru sobivasse mõõtu lõikamist ei ole seda tarvis faasida ega kalibreerida, liited on disainitud selliselt, et neid tegevusi enam tegema ei pea.

Ehituspoodides on saadaval ka liited, mis pressimist ei vaja – tihendamine toimub surverõngaga. Uponor soovitab neid aga kasutada vaid juhul, kui mingil põhjusel pole pressimine võimalik.

Uponor Uni Pipe Plusi toru erineb konkureerivatest torudest selle poolest, et kui tavaliselt on plastist torukihtide vahel olev alumiiniumkiht ühendatud keevitusega, siis Uni Pipe Plusi torul on see keevituseta. Keevituse puudumise eeliseks on toru parem painduvus ja painutamisel mõlgi tekkimise väiksem võimalus. Pisem painderaadius tähendab sageli, et pöörete ja käänakute tegemisel pole tarvis kasutada liitmikke, vaid toru saab painutada sobivasse suunda. Töö hõlbustamiseks võib kasutada ka sisemisi ja väliseid painutusvedrusid või spetsiaalset painutusmasinat.