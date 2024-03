Soojemad ilmad on tulekul. Lihtsad nipid, kuidas värskendada oma õueala kuni 20 euroga

1. Korrasta kodu

„Veelgi enam – korras kodu ümbrus on kolmandiku Eesti elanike jaoks kõige olulisem tegur vaimse heaolu säilitamisel. Usun, et see kehtib kodu kõigi alade, sealhulgas rõdu ja terrassi kohta. Me kipume need alad sageli unustama, muutes need vähekasutatavate asjade panipaigaks,“ ütles Pedro Castro ja lisas, et väikese rõdu korral on sealne ruum veelgi hinnalisem. Selleks, et luua ruumi lõõgastumiseks, ei peaks asjad oma kohta leidma põrandal, vaid neist võiks loobuda, kui neid enam vaja pole. Need esemed, mida enam tarvis pole, võib näiteks annetada.