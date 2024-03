Oh, kui äge! Liveni uues ainulaadses disainkeskkonnas saab katsetada erinevaid lahendusi oma kodu kavandamiseks

„Tänane koduostja on teadlik ning ka iseteadlik. Arendajalt oodatakse läbipaistvust ja korrektsust, aga samas loomingulisust ning kastist välja mõtlemist. Põhjalikkus rõõmustab meid, kuid pakub ühtlasi väljakutset, sest inimestel on palju detailseid küsimusi, nii ehitustehnilisi kui sisekujunduse osas,“ rääkis Liven AS-i juhatuse liige Alina Kester.

„Telliskivis avatud esindussalong on osa meie strateegiast pakkuda Eestis ainulaadset kliendikogemust ning muuta kodude loomine võimalikult mugavaks ja personaalseks, sest n-ö paberilt müügi puhul on just tulevaste kodude visualiseerimine üheks suuremaks väljakutseks, „ rääkis Liveni tegevjuht Andero Laur. „Salongis saavad tulevased omanikud oma veel paberil olevast kodust parema ettekujutuse – katsuda parketti, sobitada plaate, värve ja mööblit ning isegi vanni ronida, et tekiks õige tunnetus, milline uus kodu olema saab.“