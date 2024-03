Kuidas valida enda koju õige robottolmuimeja?

Navigeerimistehnoloogia

Esmalt tuleb valida tehnoloogia, mille alusel masin sinu kodus koristades ringi liigub. Neid on kaht sorti – juhuslik ja süsteemne. Juhusliku navigeerimissüsteemiga masinad kasutavad toas ringi liikumiseks lihtsamaid sensoreid ja nad liiguvad toas ringi suvaliselt. Seinani jõudes keerab masin end ringi ja liigub teises juhuslikult valitud suunas minema. Mõne aja möödudes saab nii lõpuks kogu tuba üle käidud. Süsteemse navigeerimislahendusega masin on aga varustatud peenemate sensoritega nagu kaamerad või LIDAR. See loob endale toast digitaalse kaardi ning käib selle siis edasi tagasi liikudes üle. Taoliste lahenduste eeliseks on, et masinal saab lasta puhastada näiteks ainult ühe toa või kindla ala, mis on mustaks saanud.

Juhusliku navigeerimissüsteemiga masinad on mõistagi odavamad, kuid nendega koristamine võtab kauem aega. Kuna neil on üldjuhul vähem sensoreid, siis ei suuda nad nii hästi tuvastada maas olevaid objekte. Peenemate sensoritega masinad on küll kallimad, kuid nad puhastavad kokkuvõttes kiiremini ja efektiivsemalt.

Võimsus, tolmukoguja suurus ja aku

Robottolmuimeja valikul on oluline mõelda ka puhastatava ruumi suurusele. Näiteks kui tegemist on suurema koduga, tasub valida variant, millel on suurem aku. Masin peab koristades katma suurema ala, mistõttu kulutab see mõistagi rohkem akut.

Mitmed robottolmuimejad tulevad koos spetsiaalse tühjendusjaamaga, mis teevad masina tolmukoguja automaatselt tühjaks ja lasevad sel seejärel edasi koristada. See on suurema kodu puhul kindel eelis. Mõistagi on selle positiivseks küljeks ka fakt, et kasutaja ei pea peale iga paari koristust konteinerit ise tühjendama. Jaamas olev tolmukott on mahult märksa suurem kui tolmuimeja kogumiskonteiner. Lisaks ei paisku tolmukoguja tühjendamisel õhku tolmuosakesi, mis võib juhtuda kui konteinerit ise prügikasti tühjaks kallata.