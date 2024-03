KASULIK | Kuidas hooldada puitpõrandat ja -pindasid nii, et need aastakümneid vastu peaksid

Puitpindade eest tuleb sama korralikult hoolt kanda kui oma näonaha eest. „Kõige esmane on lahtise mustuse (kriimustusi ja kahjustusi tekitava liiva ja kivikeste) põrandalt eemal hoidmine. Suure osa võtab kinni porimatt ning ülejäänu peaks lihtsalt regulaarselt harja või tolmuimejaga kokku koguma. Täiesti kulumiskindlat naturaalparketti pole veel leiutatud ja seepärast peaks ka koduloomade küüned lühikesed hoidma,“ soovitas Baltimaade suurima puidu jaemüüja Puumarketi Tartu osakonna juhataja Mari-Liis Mihkelson.

„Peamine viga, mis tehakse, on see, et parkett valitakse ja paigaldatakse kallilt ja korralikult. Seejärel aga lastakse pealmisel kaitsekihil ära kuluda ning kannatama hakkab juba põranda enda pigment ja pind,“ rääkis Mihkelson.

Värvi, lakki ja õli omavahel ei segata

Kuldreegel on, et pinda hooldatakse sama vahendiga, millega see on kaetud. Õli, lakki ja värvi omavahel segada ei tasu. „Õlitatud ja lakitud parkettidest on esimesed veidi poorsemad ja seega õrnemad. Kui õlikiht kulub maha, tekib mustusel ja niiskusel võimalus materjali sisse minna. Sama käib ka näiteks puidust köögitasapindade kohta,“ rääkis Mihkelson.

„Õlitatud põranda puhastamiseks ei tasu kasutada vaid tavalist kraanivett, vaid kord nädalas tuleks veele lisada õlitatud põrandatele ette nähtud puhastusvahendit, mis hoiab ära liigse kulumise, kaitseb kuivamise eest ning taastab õlitatud kaitsepinna. Õlitatud põrandate puhul on oluline, et lapp poleks puhastades liiga märg – muidu jäävad tumedad veerandid, mida on raske materjalist hiljem kätte saada,“ ütles juhataja.