Uue kodu ostuotsuse langetavad tihti just naised

Kodu on palju enamat kui neli seina, kus veedame öötunnid ja hommikud. Eriti Eestis, kus pimedus ja kehv ilm suruvad meid talvisel hooaja ligi kuuel kuul pikemalt kodudesse, on mugav ja kaunis elukeskkond oluliseks elukvaliteedi määrajaks.

Tehnilised parameetrid vs tunnetus ja inspiratsioon

Kui meestel on kombeks näha suurt pilti ja oskuslikult süveneda tehnilistesse parameetritesse, siis naistel omakorda on võime ette kujutada, millist potentsiaalset uut kodu oleks võimalik vaadeldavasse korterisse või majja luua. Näeme tihti, et tühja ruumi astudes, hakkab naistel peas jooksma mõtete rada, kuidas lahendada mugav köök või pesuruum; kuhu kavandada mõnus lugemisala ja kuhu luua juurde panipaiku. Meenub mõni blogist loetud nipp või kaval planeeringulahendus ning tühi ruum omandab mõttes juba koduse tunde. See viib pered dialoogi ning sillutab tee koduvahetusele.