Kujunda saunast ja sauna eesruumist nauditav puhkeala

Toimiv ja hea ventilatsioon

Korralikult ehitatud ventilatsioon on tervisliku ja mugava saunakeskkonna säilitamiseks hädavajalik. Ventilatsioon aitab reguleerida sauna temperatuuri ja õhuniiskust ning eemaldab ebameeldivaid lõhnu. Veendu, et saunas on värske õhu sisse- ja väljavooluavad, et vältida ülekuumenemist või kehva leili.

Materjalid

Puit on kõige traditsioonilisem valik, kuid julgesti võib valida ka kivi, plaadi, klaasi või metalli, et saavutada omanäolisem tulemus. Puit loob ruumis sooja ja hubase miljöö, termotöödeldud puidu eeliseks on kerge hooldatavus, kui seda teha järjepidevalt.

Voodrilaudu saab paigaldada just sellisel moel, nagu endale meeldib – otsi põhjatust internetist ideid! Efektsed seinad ja laed saab lahendada mitut moodi, kasutades eri toone, materjali, suurust, laiust jne. Kontrasti ja tekstuuri loomiseks saab erinevaid materjale omavahel kombineerida. Siin tasub jälgida, et kombineerimisel valikud omavahel ka sobiks.

Ribipaneelid on väga populaarsed sisustuselemendid. Neid on eri laiuses, need võivad olla elegantse kitsa joonega või laiemad ning „sõnakamad“. Ribipaneeliga võib katta terve seina, seinaosa, lae või hoopis mööblitüki. Kasuta paneeli näiteks ühendava osana diivani tagaseinas ja kapil. Võimalusi on mitmeid!

Materjalid, mis sobivad leiliruumi Thermory.com Lisaks haavale, lepale ja kuusele sobivad sauna hästi ka eksklusiivsemad valikud, nagu magnoolia, seeder ja kiirjas mänd – kõik need on ainulaadsed ja seinal kergesti eristatavad. Kiirjas mänd on oksavaba puit, mille puusüü on kena lainelise mustriga. Seeder ja magnoolia püüavad pilku elava ilmega ning on üldiselt kirjud. Iga neist puitmaterjalidest valmistatud laud on omanäolise välimusega. Eelkõige paistavad need silma tonaalsuse poolest. Termotöödeldud seeder on täiuslik neile, kes soovivad heledamat sauna, magnoolia on ideaalne valik neile, kes pooldavad hämaramat valgust. Saunamaterjalide valimisel kehtivad kindlad põhimõtted, mida tuleks parimate tulemuste saamiseks järgida. Näiteks võiks pinkide jaoks alati valida puidu, mis ei kuumene üle ega erita vaiku. Enamik saunamaterjale – haab, lepp, seeder, pappel jne – sobivad ka pinkide ehitamiseks.

Väikesesse sauna heledad toonid ja horisontaalsed lauad Thermory.com Korterites pole alati piisavalt ruumi luksuslikult suure sauna jaoks. Kui ruumi on vähe, peaks meeles pidama, et heledad materjalid muudavad sauna avaramaks. Tume puit teeb selle aga näiliselt veelgi väiksemaks, kui see tegelikult on. Samuti tuleks kitsas ruumis voodrilauad paigaldada horisontaalselt, mitte vertikaalselt. Selline paigutus – eriti kui kasutada heledamat puitu – loob laiema ja avarama mulje.

Milline viimistlus valida? Thermory.com Termotöödeldud puit, harjatud materjal ja mustriline viimistlus pakuvad lõputult võimalusi ainulaadse sauna kujundamiseks. Lisaks kemikaalideta termotöödeldud puidule, mille omadusi parandatakse kuumuse ja veeauruga, saab puusüüd esile tuua harjamise abil. Selline töötlemine annab kauni ja rustikaalse vana puitu meenutava viimistluse. Kõige populaarsemad on neutraalsed värvitoonid – valge, hall ja must –, mis loovad saunas ideaalse tausta teiste materjalide ja toonide kasutamiseks.

Valgustus

Üle ega ümber ei saa ka valgustusest – see on hea ruumikujunduse alus. Valgustusega saab luua erinevaid meeleolusid, sõltuvalt valgustite värvusest, intensiivsusest ja paigutusest. Saunavalgustuseks võib kasutada süvistatavaid valgusteid, leedribasid, kohtvalgusteid või lampe. Hea, kui valgustid on hämardatavad, nii saab vajadusel luua mahedama meeleoluvalguse. Samuti võib valida külmema ja soojema valguse vahel – see on maitse asi, aga liiga külm valgus tekitab pigem kõleda tunde. Kui aga valida teadlikult selline valgustus, millel on võimalik valida ka eri värve, on hea teada, et näiteks sinised tuled võivad tekitada rahustava ja lõõgastava efekti, samas kui punased tuled võivad stimuleerida ja ergutada.