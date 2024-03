Praktilise ilumeelega loodud hubane kodu

Õige kodu leidmine on noorte jaoks kahtlemata seotud väga emotsionaalse otsusega. Keiliti sõnul tunneb selle õige kodu kohe ära, kahtlusteks ruumi ei jää. Varem elasid nad kesklinnas kahetoalises korteris, aga see hakkas kasvavale perele väikseks jääma ja nad tundsid puudust rahulikumast elukeskkonnast. Keilit: „Varem kontorist 20-minutilise jalutuskäigu kaugusel elamine tähendas, et mõtted olid kogu aeg ikka töö juures ja ma ei suutnud end kodusele lainele viia. Puudust tundsime ka mõnusast saunast, sest oleme abikaasaga mõlemad väga suured saunatajad. Niisiis oli saun väga tähtis tingimus, mille järgi uue kodu valisime.“