Korras töökoht aitab olla produktiivsem. Vaata kuni 20-euroseid lahendusi, kuidas seda korrastada

Praktilised lahendused

Sahtliga kuvarialus. "Töölaua korrastamine aitab nii ruumi säästa kui ka võib vähendada kaelavalu tekkimist. ELLOVENi monitorialus (19,99 eurot) koos sahtliga võib pakkuda lahendus mõlemale: see võtab laual vähe ruumi ning pakub samal ajal praktilist hoiuruumi. Asetades kuvari õigele kõrgusele, aitab see ka leevendada pingeid kaelas," ütles Castro.

Lauakorrastajad. Ära alahinda lauakorrastajaid, sest need võivad produktiivsuse seisukohast olulist rolli mängida (nt TJENA lauakorraldaja 4,99 euro eest). Korrastajaid on nii erineva suuruse kui ka kujuga. Need aitavad lauda korras hoida, sest väikesed asjad nagu pliiatsid, joonlauad, mobiiltelefonid ja USB-mälupulgad saab kõik sinna paigutada. Kõigi väikeste esemete omal kohal hoiustamine aitab luua korras välimusega laua. See on eriti oluline siis, kui laud on näiteks elutoas.