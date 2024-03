Šikk linnakodu hubases kastmes

Hea koostöö viib silmapaistva tulemuseni

Two Factors: „Tegime kliendiga tihedat koostööd ja arutlesime valikute üle vabalt. Selle projekti puhul oligi kõige põnevam meie jaoks näha kliendi suhestumist ruumiga. Nii mõnegi esmapilgul ootamatu toote puhul tõdes ta hiljem, et tervikus mõjub disain teisiti, kui üksikult vaadeldes. Koostöös on oluline avatus, kompromisside leidmine ja vahetu suhtlus. Siin õnnestus see suurepäraselt. Kõige väljakutsuvam oli korteri avarust arvestades luua mõnus kodu nii, et kõik vajadused oleksid täidetud, kuid säiliks ka side väliruumiga. Selle korteri eripäraks on kindlasti suured aknad, avarus ja mõnusad vaated seest välja. Seetõttu ongi meie lemmikuteks söögilaua asetus, vaade töölaua tagant kabinetist ja hubane olemine diivanil.“