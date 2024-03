Kuidas mõjutab maksumuudatus kodulaenu saamist?

Soovitud laenutingimuste saamine ei ole alati lihtne ja laenutaotleja enda ülevaade oma rahaasjadest ei pruugi alati ühtida panga arusaama ja analüüsiga. Üldteada on see, et soodsatel tingimustel laenuraha saamisel räägivad kliendi kasuks alati hea krediidiajalugu, stabiilne sissetulek ja madal võlasuhe.

SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang ütleb, et kodulaenu tingimustes ja nõudmistes laenusaaja jaoks aastanumbri vahetusega suurt ei muutunud. „Parimate laenutingimuste saamiseks peab olema tugev maksevõime, hea varasem maksekäitumine, piisav omafinantseering ja heas korras tagatisvara, sealhulgas selle kõrge energiatõhusus,“ sõnab Hallang. Just energiatõhusa kinnisvara ostmisel on pankadelt loota tavalisest paremaid tingimusi. SEB on välja arendanud eraldi rohelise kodulaenu toote, Swedbank pakub samuti A-energiaklassiga hoonete ostmiseks soodsamat intressi ning Coop Pank pakub nii A- kui ka B-energiaklassiga kodu ostmise puhul paremaid tingimusi.

Paljudel juhtudel taotlevad inimesed kinnisvara ostmiseks laenu ka kahekesi. Kui tegemist on kodulaenuga ja kavatsetakse ühiselt uues kodus elama hakata, võib koos laenu taotlemine oluliselt kinnisvaraostu võimalusi avardada. „Kahekesi laenu taotledes on võimalik soetada kõrgema hinnaga kinnisvara, kuna sissetulekuid vaadatakse ühistena ja võimekus laenumakseid tasuda on suurem,“ selgitab Hallang.

Käibemaksutõus mõjutab kaudselt saadavat laenusummat