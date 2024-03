Tapeet muudab kodu kodusemaks

Jah, see kehtib ka minimalismi puhul, kus eelistatakse kirevatele ja suurtele mustritele hoopis erinevate tekstuuridega mängida.

Tapeedid muudavad kodud kodusemaks ja ruumid hubasemaks, tõstes niimoodi ka elanike tuju, seega miks mitte vähemalt mõni tubagi kodus tapeetida? Muuseas, kui sulle seostuvad tapeedid vaid mõttega, et kord tuleb need suure vaevaga seinast eemaldada, siis tea, et tapeedimaailmas on viimaste aastatega nii mõndagi muutunud, seda nii disaini, paigaldamise kui ka funktsionaalsuse osas.

Trendid muutuvad harva

Alustuseks tasub mõista, et tapeeditrendid pole nagu kiirmood. Need muutuvad harva ja see, mis on moekas täna, on seda ilmselt ka aasta-kahe pärast. Seda seetõttu, et kui juba ühele tapeedile pühendud, siis ilmselgelt ei soovi sa seda mõne kuu möödudes välja vahetada ehk mustri disain peab kestma aastaid.

Näiteks džunglimustrid on olnud väga populaarsed juba aastaid ja saavutasid oma tipu koroonapandeemia ajal, mil inimesed ei saanud või ei julgenud kodudest väljuda ning otsustasid õuetemaatika hoopis tuppa tuua. See suund püsib veel mõnda aega.

Džunglimustrite kõrval on praegu populaarsed värvilised, lõdva käega tõmmatud triibud, mis on inspireeritud käsitsi kootud vintage-tekstiilist.

Moes on ka klassikalisemad ja maalähedasemad mustrid, kindlat mustrit mitte järgivad dramaatilisemad disainid, suuremahulised pilkupüüdvad ja erinevad tujutõstvad lillemustrid, võltstekstuurid ja 1970ndatest inspireeritud retrodisainid.

Muuseas, kel rahakott kallite kunstiteosteni ei küündi, aga meel julge, võib lae hoopis tapeedi kujul mõne maailmakuulsa renessansimaaliga katta – ka see on praegu suureks trendiks kujunemas.

Miks mitte kasutada ka niisketes ruumides, nagu vannituba ja tualett, mõnes seinas tapeeti? Saadaval on imekaunid just sellistesse ruumidesse loodud mustrid. Küll aga ei tasu neid panna dušinurka, see tähendab, et tuleks hoiduda veega otsese kokkupuute eest.

Levinud vead, mida tasub tapeetimisel vältida Õnnestunud tapeetimine algab juba sellest, et poest tuleb koju tuua sama partiinumbriga tapeedirullid ja õige liim, ning lõpeb õige kuivamisrežiimi tagamisega, et suur töö ja vaev kohe seinalt lahti ei tuleks. Mõningad meeletuletused kuluvad siinpuhul marjaks ära. 1. Enne tapeedi ostmist on tarvis tapeeditav ruum üle mõõta ja välja arvutada tarvilik materjalikogus või tutvuda tabeliga, kust leiab infot, mitu rulli on tarvis osta. 2. Samuti tuleb vaadata, kas kõikidel tapeedirullidel on sama artikkel ehk partiinumber. Sellest sõltub värvitoon. Kui sa vajalikus koguses sama partiinumbriga rulle ei leia, on targem see tapeet ostmata jätta. Värvitooni erinevused võivad hiljem seinal üsna koledalt silmatorkavad olla. 3. Tapeeditav pind peab loomulikult olema puhas, kuiv ja vastupidav. Betoonseinad peavad olema eelnevalt pahteldatud, tasandatud ja krunditud. Kruntimine on vajalik, eriti kui sein on poorne. Kui sein pole krunditud, imendub liim seina, tapeet tuleb sealt kas lihtsalt lahti või jääb inetult lokkima. Kruntimiseks sobib kasutada spetsiaalseid segusid või ka odavamat tapeediliimi. 4. Edasi tuleb valida õige tapeediliim, mis vastab ostetud tapeedi tüübile. Vinüültapeedile sobib vinüültapeediliim, pabertapeedile teine liim. Liimikogus tuleb samuti osta vastavalt rullide arvule ehk tapeeditava pinna suurusele. Infot leiab liimi pakendilt. 5. Tapeet on vaja lõigata paanideks. Tapeedirulli etiketil peab olema märgitud või kirjeldatud viis, kuidas vastavat mustrit kokku sobitada. Lõigatud paanid võiks nummerdada, et midagi valesti ei läheks. Esimese paani liimimiseks on vaja mõõta loodiga vertikaalne sirge joon. Loodida võiks uuesti pärast iga viienda paani paigaldamist. 6. Liimi võib tapeedile kanda suure pintsliga. Liim vajab kindlasti imbumisaega. Liimiga laetud paaniotsad tuleb keerata kokku. Liimi imbumisaeg sõltub tapeedi paksusest. Näiteks õhukese tapeedi puhul on juba 3–5 minuti pärast näha, kui palju see venib, paksu tapeedi puhul tuleb oodata 10–20 minutit. Rasked paber- ja reljeeftapeedid, aga ka vinüül-, siid- ja tekstiiltapeedid nõuavad tugevamat liimi kui kerged pabertapeedid. Liimiga ei tohi kokku hoida ja erilist tähelepanu tuleb pöörata äärtele ja nurkadele. 7. Juba valmis liimikihiga tapeedi ostmisel peab arvestama sellega, et seinad peavad olema väga hästi ette valmistatud. Kui sa ei ole seinte kvaliteedis kindel, kasuta ikkagi tavalist liimi. Kui aga otsustad siiski kasutada juba valmis liimikihiga tapeeti, tuleb tapeet külma vette panna tootja poolt määratud ajaks. Kindlasti veendu, et paani nii parem kui ka pahem pool on täiesti märjad. 8. Tapeeti on seinale kõige hõlpsam kinnitada tapeedilabidaga. Plastlabidaga keskelt äärde surudes saab õhumullid ja liigse liimi hõlpsamini välja. Riidelapp võiks käepärast olla, sest sellega saab ära pühkida tapeedi alt välja immitseva liimi. 9. Paane on soovitatav hakata üles panema akna juurest, sest nii väldid jätkukohtadele varjude tekkimist. Kui toas on mitu akent, võiks alustada lõunapoolsest aknast, kust paistab sisse kõige tugevam valgus. Kõige raskem on tapeetida toanurki. Neid võib eelnevalt paberiga tugevdada. 10. Nurka ei soovitata jätta paani keskkohta. Paani serv mingu üle nurga vaid 2–3 cm. Välisnurga puhul tuleb ülekäiguks arvestada umbes 5 mm. Et paan kaarduks veatult, tuleb ülemine ja alumine serv tasaseks lõigata enne tapeedi kuivamist. 11. Kui tapeet seinas, tuleb tuba kaheks päevaks kuivama jätta. Ära väga muretse väikeste kortsukeste või mullikeste pärast, sest kuivades tõmbub tapeet siledamaks. Tapeedi kuivamise ajal tuleks ruumis hoida ühtlast temperatuuri ja vältida tuuletõmmet. Allikas: livingetc.com, moodnekodu.ee