Vesi kodumajapidamises: mida teha, kui vesi lekib või on halva lõhnaga

Millal on vaja vett puhastada ja milliseid filtreid kasutada?

Eestis elades ei mõtle me kuigi sageli sellele, kust puhast joogivett saada, sest enamasti on kraanivesi igati joogikõlbulik.

Millal vett puhastada?

Meie veel on hea kvaliteet ja selle üle võib uhkust tunda. Siiski ei pruugi see alati nii olla või nii jääda. Asi pole selles, et põhjavesi oleks riknenud, põhjus seisneb hoopis vanade majade veetorudes. Vanade torude kaudu liikuval veel on unikaalne maitse ja lõhn. See on raud, mis vee kaudu meie organismi jõuab. Inimese organismi see ei kahjusta, kuid see koormab torustikku ja kodumasinaid.

Lõuna-Eestis on tihti probleemiks, et veekannu tekib katlakivi, ja seda on vaja eemaldada. Katlakivi tekib, kui klooris on kasvanud ioonide hulk. Inimesed saavad igapäevaselt kloori soolast, seega joogiveega lisakloori tarbimine ei ole vajalik. Ei juhtu midagi, kui natuke katlakivist vett tarbida, aga parem oleks kasutada puhastusvahendeid ja katlakivi eemaldada. Siis on veel ka parem maitse.

Karedas vees on palju magneesiumi- ja kaltsiumiioone. Magneesiumi peamine ülesanne on tõhustada lihaste ja närvide tööd, reguleerida vererõhku ning toetada immuunsüsteemi. Kaltsium aitab luid tugevdada ja murdumisel kiiremini parandada. Kahjuks ei ole magneesium ja kaltsium head kodumasinatele. Neid eemaldades muutub vesi pehmeks, kuid ka sellel on oma plussid ja miinused. Liiga puhas vesi ei sisalda enam inimestele vajalikke toitaineid.

Paljud inimesed kipuvad pruuni lõhnatut vett nimetama saastunuks (nt Suur-Emajõgi), kuid nii see pole. Lõhnatu pruun vesi sisaldab liiva- ja savilisandeid, mis tulevad veekogu põhjast. Selline vesi ei ole mõeldud joomiseks, kuid selles saab ujuda ja seal elavad erinevad kalaliigid. Pruun lõhnatu vesi võib tulla ka vanadest kaevudest või puuraukudest. Nii mõneski külapiirkonnas saadakse sellist vett veel praeguseni, kuid tehnoloogia ja torustikud on vananenud ning seda vett ei tasu juua.

Filtrid

Kaubanduses on saadaval filtreid, mille eesmärk on puhastada vett. Kuna vee koostises olevad ained on erinevad, on vee efektiivseks puhastamiseks vaja erinevaid filtreid. Tundmatu lõhn ja maitse ei pruugi tähendada, et on vaja veefiltrit. Võimalik, et piisab vaid toru vahetamisest. Vee kvaliteedi kontrollimiseks oleks vaja teha test, mis aitab kindlaks teha, mis ained vees on, mida on liiga palju ja mis vajaks filtreerimist.

Kõik veefiltrid toimivad sama loogika järgi: vesi läbib konteineri, kuhu on paigaldatud nn kassett, mis vett puhastab ja väljastab siis puhastatud joogivee. Mehaanilised filtrid eemaldavad veest liiva ja muud tahked osakesed. „Lõhnava“ vee korral peaks kasutama rauavastast filtrit, mida peaks iga 2–3 kuu tagant puhastama. Pehme vee saamiseks kasuta filtrit kareda vee vastu, mis aitab vähendada naatriumi ja kaaliumi sisaldust vees. Bakterivastased filtrid, mis aitavad lahti saada haiguseid tekitavatest mikroorganismidest, kasutavad vee puhastamisel intensiivset UV-valgust.