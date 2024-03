Eesti päikesekatuste start-up Roofit.Solar võitis maineka disainiauhinna iF Design Award

„Oleme põhjamaise teraskatuse sisse integreerinud tipptasemel päikeseenergiat salvestava tehnoloogia, mis on silmale nähtamatu. Pealtnäha on tegu tavalise musta stiilipuhta katusega, mis toodab tegelikkuses jätkusuutliku 100% rohelist energiat. Samal ajal on säilitatud kõik metallkatuse eelised: ilmastikukindluse, vastupidavuse ja kena välimuse,“ rääkis üks Roofit.Solar asutaja ja tegvjuht Andres Anijalg.

Kuna hooned tekitavad 36% COs heitkogustest, siis on ehituse valdkonna jalajälje vähendamine määrava tähtsusega ning innovaatilised keskkonnasäästlikud tooted on sellel teel suureks abiks. „Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleks 2050. aastaks renoveerida 250 miljonit kodu. Meie päikesekatuse süsiniku jalajälg on tavasüsteemidest 10% madalam. Näeme sellel maailmas unikaalsel tootel suurt tulevikku puhtama keskkonna poole liikumisel,“ rääkis Anijalg.

Ülemaailmset iF Design Award võistlust korraldab Saksamaa juba seitsmekümnendat aastat järjest ja pakub maailma juhtivatele kaubamärkidele, idufirmadele, disaineritele ja loojatele platvormi enda esitlemiseks, konkurentide seas silma paistmiseks ja üksteiselt inspiratsiooni ammutamiseks. „Oleme selle auhinna üle väga rõõmsad. Tegu on meie valdkonnas tuntud auhinnaga, mille võitmine on märk kõrgest kvaliteedist ja usaldusväärsest tootest,“ lisas Anijalg.

Roofit.Solar ekspordib 90% Eestis toodetud katustest ja neid leiab väärikatel hoonetel üle Euroopa. Eestis on Roofit.Solari katus teiste seas ka Tartu Ülikoolil, Rahvusraamatukogul ja osaliselt Meremeeste Haiglal.