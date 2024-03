Tervita kodus kevadet: kuni 10-eurosed lahendused talveriiete hoiustamiseks

IKEA Eesti sisekujundusosakonna juhi Pedro Castro sõnul saab hoiustamist lihtsustada kahe sammu abil: tehes kindlaks, millal asju järgmisena vaja on, ning seejuures jälgides, et asjad oleksid kohe kasutusvalmis. Sellisel juhul on nende juurde naasmine rõõm, mitte tüütus. Ta jagas mõningaid nippe esemete lihtsaks hoiustamiseks ning paljud neist lahendustest on IKEA-s saadaval uue, madalama hinnaga. Püüdes olla taskukohane paljudele, vähendas IKEA veebruaris enam kui tuhande kodusisustuskauba hinda.

Valmista riided hoiustamiseks korralikult ette

„Pole mõtet kulutada aega ega energiat asjade hoiustamisele, kui sa ei kavatse neid järgmisel talvel kanda. Anneta ära kõik see, mis sel hooajal kasutust ei leidnud, sest tõenäoliselt ei kasuta sa seda ka järgmisel talvel,“ jagas Castro.

Pärast esmast sorteerimist kutsub sisekujundaja üles veenduma, et paned talveriided ära parimas seisukorras: pesemine või puhastamine on selleks esimene samm. Hoiustades ka vähemärgatava halva lõhna või plekkidega riideid, võib see need hoopis ära rikkuda. Lisaks on koid ja teised kahjurid rohkem huvitatud toidu- ning higiplekkidest kui kangast endast. Tasub meeles pidada, et kõik rõivad ei pruugi pesu vajada – mõne jaoks võib piisata värskes õhus tuulutamisest.

Vali õiged hoiustamislahendused

„Kartongkastid või tekstiilist hoiukarbid on oma hingavuse tõttu hea lahendus riiete hoiustamiseks. Eriti mugav on jaotada näiteks püksid, särgid ja kingad eraldi kastidesse, et asju oleks lihtne hiljem üles leida,“ andis Castro nõu erinevate riiete hoiustamiseks.