FOTOD | Helge ja valgusküllane korter Mustamäel võlub lihtsuse ja tagasihoidlikkusega

Ootamatu ja igati inspireeritud ideena on söögilaud viidud köögist välja elutuppa ning selle arvelt võidetud väikesesse kööki ruumi juurde. Heledad toonid rõhutavad avarust veelgi. Nii köögis, magamistoas kui ka vannitoas ja esikus on mõõtude järgi valmistatud ruumi sobituv mööbel. See aitab aga tervel kodul veelgi enam tervikuna tunduda.

Stiilipuhtus jätkub ka vannitoas, kus tavapäraste hõbedaste detailide asemel on valitud mattmustad aktsendid. Kodu on ilmekas näide sellest, et tagasihoidliku värvipaletti ning kvaliteetsete toodetega on suurepärane tulemus garanteeritud.