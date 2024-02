Oh, kui äge! Villu Jaanisoo „Toolid“ jõudsid Pariisi moenädalal lavale

Villu Jaanisoo 2001. aastal loodud „Toolid“ on valminud autorehvidest ning eestlastele tuttavad eelkõige KUMU kunstimuuseumist.

„Toolid – toovad fookusesse nii leidlikkuse kui siluetti, tööstuslikust materjalist „keha“ – tutvustavad kollektsiooni, mis on läbi põimunud sitkusest, inimkeha vormidest, nahast ja teksast,“ kirjeldab Acne Studios oma valikut.

1996.aastal Rootsis loodud Acne Studios on mainekas ja armastatud bränd, mis on eriti südamelähedane neile, kes armastavad uuendusi ja soovivad endale luua rafineeritud ja kureeritud garderoobi. Nagu enamik minimalistlikke kaubamärke, saab Acne Studios’le omast stiili iseloomustada sõnaga - skandinaavialik. Kollektsioone iseloomustab peadisaineri Jonny Johanssoni äratuntav käekiri, mis ühendab endas disaini ja eklektika; kus on rõhku pandud nii rätsepatööle kui detailitäpsusele ning mida kroonivad sageli eritellimusel väljatöötatud unikaalsed kangad. Sellise maailmaga haakuvad Jaanisoo suuremõõtmelised, töömahukad ja ootamatust materjalist valminud „Toolid“ suurepäraselt.